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The Washington Post: администрация Трампа может вернуть секретные зарубежные тюрьмы ЦРУ

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Газета опубликовала проект президентского указа о задержании и допросе бойцов противника

Администрация Трампа готовит указ, который может привести к возобновлению программы ЦРУ, в рамках которой подозреваемых в терроризме можно допрашивать в секретных тюрьмах за границей. Об этом свидетельствует копия документа, опубликованная в среду в Washington Post.

Проект президентского указа, озаглавленный «Задержание и допрос бойцов противника», может также позволить не закрывать тюрьму на военно-морской базе США в Гуантанамо.

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