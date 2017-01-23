На встрече с Трампом Мэй будет отстаивать свободу торговли и соглашение с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркнет преимущества свободной торговли и выступит в поддержку ядерного соглашения с Ираном, сообщила в понедельник ее пресс-секретарь.

В связи с избранием Трампа на пост президента возникли вопросы о будущем особых отношений, которые существовали на протяжении десятилетий между Великобританией и США, однако новый американский лидер высказался в поддержку решения британских избирателей выйти из Евросоюза и заявил, что хочет быстро заключить с Великобританией двустороннее торговое соглашение.

По словам пресс-секретаря Мэй, премьер-министр также четко обозначит, что Великобритания является активным сторонником заключенного в 2015 году ядерного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами, которое новый лидер США пригрозил отменить или пересмотреть.

Мэй планирует в четверг посетить ежегодное выездное мероприятие Республиканской партии в Филадельфии. Она станет первым действующим главой иностранного государства, который выступит на этом съезде, а в пятницу проведет двусторонние переговоры с Трампом в Вашингтоне.

В воскресном интервью BBC Мэй, ставшая второй в истории Великобритании женщиной-премьер-министром, отметила, отвечая на вопрос о вызвавших противоречивую реакцию высказываниях Трампа о женщинах, что готова оспорить любые «неприемлемые» его высказывания.

Как ожидается, Мэй также обсудит с Трампом проблемы, связанные с НАТО, которое он назвал «устаревшей» организацией. В преддверии своего визита в США Мэй в воскресенье побеседовала с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.