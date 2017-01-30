Трамп возложил вину за проблемы в аэропортах на демонстрантов и компанию Delta

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь выступил в защиту своего указа по иммиграции, вызвавшего противоречивую реакцию. Он заявил, что перебои в работе аэропортов в минувшие выходные начались по вине авиакомпании Delta Air Lines и демонстрантов, и что, по словам министра внутренней безопасности Джона Келли, внедрение новых ограничений проходит успешно.

«Лишь 109 человек из 325 тысяч были задержаны для допроса. Большие проблемы в аэропортах были вызваны сбоем компьютерных систем компании Delta… демонстрантами и слезами сенатора Чака Шумера. Министр Келли заявил, что все идет хорошо, и проблем очень мало. Снова сделаем Америку безопасной!» – написал Трамп в «Твиттере».

Системы компании Delta вышли из строя в воскресенье ночью.