Трамп выступил в защиту указа по иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что подписанный им указ, ужесточающий правила въезда в США для представителей семи стран с преимущественно мусульманским населением, поможет укрепить безопасность страны. По мнению президента, попытки судебных властей опротестовать эту инициативу вызваны «политическими соображениями».

«Я даже не хочу называть суд предвзятым, поэтому я не буду называть его предвзятым, – сказал Трамп, выступая перед представителями правоохранительных органов. – И пока не принято никакого решения. Но кажется, что суды чрезвычайно политически мотивированы, и для нашей системы правосудия было бы прекрасно, если бы они (суды) научились бы читать распоряжения, и делать то, что нужно. Это вопрос безопасности нашей страны».