Макконнел призвал к осторожности при реализации указа Трампа о беженцах

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США должны «проявлять осторожность» при реализации нового указа президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Выступая в программе «На этой неделе» на телеканале АВС, Макконнелл сказал, что ужесточение проверок иммигрантов является хорошей идеей. В то же время он отметил, что «важно помнить, что одним из наших лучших источников (информации) в войне против радикального исламского терроризма являются мусульмане – как в нашей стране, так и за рубежом».

«Нам нужно проявлять осторожность, занимаясь этим», – подчеркнул сенатор Макконнел.