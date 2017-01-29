Маккейн: указ Трампа ведет к беспорядку

Сенатор Джон Маккейн заявил в воскресенье, что указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции из семи стран с преимущественно мусульманским населением «ведет к беспорядку» и вызывает вопросы.

«Это очень беспорядочный процесс», – сказал Маккейн, выступая в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS. Глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил заявил, что последствия указа Трампа «вероятно, в каких-то областях дадут ИГИЛ новый повод для пропаганды». Сенатор поинтересовался, почему в список стран, попавших под действие указа, был включен Ирак, где американские войска вместе с иракскими силами сражаются против «Исламского государства».

Маккейн выразил обеспокоенность в связи с включением главного стратега Трампа и бывшего руководителя его предвыборного штаба Стива Бэннона в Совет национальной безопасности. По мнению Маккейна, этот шаг является «радикальным отступлением от любого совета национальной безопасности в истории».