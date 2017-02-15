Трамп отверг утверждения о связях его окружения со спецслужбами РФ

В своем сообщении в «Твиттере» президент США Дональд Трамп отверг идею какой-либо «российской связи», о которой сообщила газета The New York Times, в чьей публикации утверждается, что сотрудники его предвыборного штаба и другие лица из его окружения сотрудничали с официальными представителями российской разведки.



Кремль заявил, что подобные сообщения прессы о связях окружения Трампа с российскими спецслужбами являются беспочвенными.

Москва также заявила, что тема возвращения Крыма Украине не будет обсуждаться с иностранными партнерами. Это заявление было сделано после того, как Белый дом сообщил, что президент Трамп ожидает, что аннексированный Россией принадлежащий Украине Крымский полуостров будет возвращен Украине.