Трамп отверг утверждения о связях его окружения со спецслужбами РФ

Ранее сообщение на этот счет опубликовала газета The New York Times
В своем сообщении в «Твиттере» президент США Дональд Трамп отверг идею какой-либо «российской связи», о которой сообщила газета The New York Times, в чьей публикации утверждается, что сотрудники его предвыборного штаба и другие лица из его окружения сотрудничали с официальными представителями российской разведки.
Кремль заявил, что подобные сообщения прессы о связях окружения Трампа с российскими спецслужбами являются беспочвенными.
Москва также заявила, что тема возвращения Крыма Украине не будет обсуждаться с иностранными партнерами. Это заявление было сделано после того, как Белый дом сообщил, что президент Трамп ожидает, что аннексированный Россией принадлежащий Украине Крымский полуостров будет возвращен Украине.
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