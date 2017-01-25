В среду на фондовых рынках США зафиксирован рекордный показатель: индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше отметки 20 тысяч пунктов. Это событие произошло на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах.

После инаугурации президент Трамп подписал ряд указов, направленных на снижение налогов и призванных активизировать экономический рост.

Президент лаконично отреагировал на эту новость в Твиттере. «Здорово!» – написал он.

6 января индекс не добрал всего одного пункта до рекордного уровня; при этом инвесторы активизировались в ожидании мер стимулирования экономического роста и сокращения налогов, обещанных новой администрацией.

Однако в последнее время авторитетный индекс замедлил рост и в течение нескольких недель терпел незначительные потери, пока инвесторы проявляли осторожность, выжидая прояснений в отношении политики новой администрации.

«Это судьбоносный момент. Это всего лишь число, но большое число, и определенно эффектное, – отмечает Тим Гриски, представитель Solaris Group в Бедфорд-Хиллс, штат Нью-Йорк. – Люди действительно верят в то, что Трамп реален, он был чрезвычайно активен в первые дни своего президентства, и перемены могут начаться быстрее, чем ожидалось».

Если к моменту закрытия торгов индекс останется выше отметки 20 000 пунктов, то будет зафиксирован рекордный рост между тысячными отметками: с 19 000 до 20 000 за 42 сессии.

На данный момент лучшим биржевым результатом считается скачок с 10 000 до 11 000 пунктов в период с 29 марта по 3 мая 1999 года.

С отметки 18 000 до 19 000 индекс поднялся за 483 сессии.

Рост, начавшийся 22 ноября, когда индекс впервые закрылся на 19 000 пунктов, стимулировали финансовые акции: около 20 процентов пришлось на банки Goldman Sachs и JPMorgan.

Оба банка выиграли от того, что инвесторы рассчитывают на рост инфляции и процентных ставок в результате фискальных мер стимулирования, которые планирует принять Трамп.

В среду акции Boeing выросли на 2,3 процента, а Goldman Sachs – на 0,7 процента, что способствовало достижению рекордной отметки.

По данным на 9.30 утра во восточному времени индекс Dow Jones вырос на 97,59 пункта или 0,49 процента, составив 20 010,3 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,33 пункта или 0,45 процента, составив 2 290,4 пункта, а Nasdaq вырос на 38,18 пункта или 0,68 процента, составив 5 639,13 пункта.

S&P и Nasdaq в среду также установили рекордные показатели.

Количество подорожавших бумаг превысило количество снизившихся на Нью-Йоркской фондовой бирже на 1,883 до 736. На фондовой бирже Nasdaq 1 706 бумаг подорожали, 500 снизились в цене. Индекс S&P 500 продемонстрировал 51 максимум за 52 недели и ни одного нового минимума, тогда как Nasdaq – 96 новых максимумов и 5 новых минимумов.