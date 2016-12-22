Сноуден продолжает поддерживать контакты с российскими спецслужбами

Бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден «контактировал и продолжает контактировать» с российскими спецслужбами, отмечается в рассекреченных фрагментах доклада комитета по разведке Палаты представителей, которые были обнародованы в четверг.

В новых материалах также сообщается, что Пентагон обнаружил 13 факторов риска в сфере безопасности, связанных с десятками тысяч секретных документов АНБ, которые Сноуден передал СМИ.

Если Китай или Россия получили доступ к материалам, связанным с этими темами, то «американские войска будут подвергаться более серьезному риску в любых будущих конфликтах», говорится в отчете.

В настоящее время Сноуден живет в Москве, где ему предоставлено убежище после его разоблачений, спровоцировавших международный скандал из-за масштабов разведывательных операций США.