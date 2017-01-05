США включили сына Осамы бин Ладена в список международных террористов

Сын бывшего лидера «Аль-Кайды» Осамы бин Ладена и глава «Аль-Кайды на Аравийском полуострове» (AQAP) включены в американский «черный список» террористов. Об этом шаге, запрещающем гражданам США дальнейшее ведение бизнеса с лицами, упомянутыми в списке, сообщил в четверг 5 января Госдепартамент США.

Внешнеполитическое и финансовое ведомства Соединенных Штатов сообщили, что внесли Хамзу бин Ладена и Ибрагима аль-Банну в «черный список» террористов, действующих в глобальном масштабе. Госдепартамент отметил, что членом «Аль-Кайды» Хамзу бин Ладена провозгласил лидер группировки Айман Завахири.

Ибрагим Банна является одним из лидеров AQAP, возглавляющим службу безопасности террористической группировки и предоставляющим ее главарям информацию военного характера, говорится в заявлении Госдепартамента. США объявили за предоставление информации о нем вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.