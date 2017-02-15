Начальники штабов вооруженных сил США и РФ встретятся в Азербайджане

Пресс-служба председателя Объединенного комитета начальников штабов – генерала морской пехоты Джозефа Данфорда сообщила о его предстоящей встрече с начальником Генерального штаба вооруженных сил РФ, генералом Валерием Герасимовым, запланированной на четверг в Азербайджане.

«Военные лидеры обсудят рад вопросов, включая нынешнее состояние американо-российских военных отношений и важность постоянных и четких коммуникаций между военными стран с целью предотвращения ошибок и потенциальных кризисов», – отмечается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов США.