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Начальники штабов вооруженных сил США и РФ встретятся в Азербайджане

Начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов

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Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов обсудят американо-российские отношения в военной сфере

Пресс-служба председателя Объединенного комитета начальников штабов – генерала морской пехоты Джозефа Данфорда сообщила о его предстоящей встрече с начальником Генерального штаба вооруженных сил РФ, генералом Валерием Герасимовым, запланированной на четверг в Азербайджане.

«Военные лидеры обсудят рад вопросов, включая нынешнее состояние американо-российских военных отношений и важность постоянных и четких коммуникаций между военными стран с целью предотвращения ошибок и потенциальных кризисов», – отмечается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал морской пехоты Джозеф Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал морской пехоты Джозеф Данфорд

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