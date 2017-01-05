Пресс-секретарь Трампа: избранный президент не собирается менять структуру разведслужб

Пресс-секретарь Дональда Трампа в четверг опроверг сообщения СМИ о том, что избранный президент-республиканец планирует провести реструктуризацию национальных служб безопасности, охарактеризовав эту информацию как «на сто процентов ложную».

«Нет и доли правды во всех этих идеях о реструктуризации инфраструктуры разведывательного сообщества», – заявил Шон Спайсер, беседуя с журналистами в режиме телефонной конференции. «Вся деятельность по передаче власти связана с исключительно с задачами сбора информации, а все обсуждения носят предварительный характер», – подчеркнул он.