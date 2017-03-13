Майк Пенс совершит поездку по странам Азии

Вице-президент США Майк Пенс в будущем месяце посетит Японию и Индонезию в рамках азиатского турне, сообщили в понедельник источники. Одновременно растут опасения, что администрация Трампа откажется от инициированного Бараком Обамой «поворота к Азии».

Президент США Дональд Трамп уже вышел из Транстихоокеанского торгового партнерства, которое считалось экономическим столпом этой стратегии.

Представитель администрации Трампа заявил Reuters: «Полагаю, вице-президент в следующем месяце поедет в Азию».

По данным издания Nikkei Asian Review, в турне войдут также Южная Корея и Австралия, а среди ключевых тем будут ракетная и ядерная программы КНДР и политический кризис в Южной Корее.

Китай возмущен планами Южной Кореи по размещению американской противоракетной системы, нацеленной против северокорейской угрозы. Южная Корея в настоящий момент переживает политический кризис в связи с отстранением от должности президента Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала.

Как ожидается, Пенс также посетит Токио, чтобы принять участие в японо-американском экономической диалоге, сообщает близкий к делу источник.

Визит пройдет на фоне усиленного беспокойства по поводу безопасности региона в связи с недавними запусками ракет в КНДР и убийством сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии.

Ранее в этом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон также побывает в Азии, посетив Японию, Южную Корею и Китай. ТТП считалось основным экономическим элементом внешнеполитического поворота администрации Обамы к Азиатско-Тихоокеанскому региону на фоне стремительного подъема Китая.

Как заявил главный министр безопасности Индонезии, Пенс встретится с президентом страны Джоко Видодо, чтобы обсудить проблему терроризма и другие вопросы в сфере безопасности.

Индонезия занимает первое место в мире по численности мусульманского населения и в последнее время пережила череду мелких нападений, вдохновленных «Исламским государством».