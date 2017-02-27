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Трамп: 2017 год станет «катастрофическим» для Obamacare

Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, США. 27 февраля 2017 г.

Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, США. 27 февраля 2017 г.

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Президент пообещал страховым компаниям отменить Закон о доступном здравоохранении

ВАШИНГТОН — 

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил главам нескольких крупных страховых компаний, что 2017 год станет «катастрофическим» для Закона о доступном здравоохранении, поскольку он намерен выполнить свое предвыборное обещание и отменить его.

Президент призвал страхователей объединить усилия, чтобы спасти американцев от закона, известного как Obamacare, и попытаться снизить цены на медицинское обслуживание. Он выразил надежду, что ему удастся в сотрудничестве с демократами выработать альтернативный план в сфере здравоохранения и отменить закон, обеспечивший медицинской страховкой миллионы незастрахованных американцев.

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