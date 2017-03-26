Конгрессмен Медоуз заявил, что не оставит попыток отменить Obamacare

По его словам, это возможно, если умеренные и консерваторы объединят свои усилия
Конгрессмен-республиканец Марк Медоуз, председатель консервативной группы «Кокус свободы» в Палате представителей, заявил в воскресенье, что он не отказался от намерений дать вторую жизнь планам своих однопартийцев отменить Закон о доступном здравоохранении, также известный как Obamacare, прежде чем переходить к налоговой реформе.
«У меня есть все основания рассчитывать, что мы проведем не только реальную налоговую реформу, но и примем другие сопутствующие меры. Я также считаю, что, если умеренные и консерваторы смогут объединиться, то есть хорошие шансы, что нам удастся отменить и заменить Obamacare, добиться снижения медицинских страховых взносов и увеличить охват страховками», – сказал Медоуз в интервью программе «На этой неделе с Джорджем Стефанополусом» на канале АВС.
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