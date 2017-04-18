Глава Пентагона: ракетные испытания в Северной Корее – провокация

Во вторник министр обороны США Джим Мэттис заявил, что неудачный запуск ракеты Северной Кореей в прошедшие выходные был попыткой самоизолировавшейся страны «что-то спровоцировать». Мэттис заверил, что США будут совместно с Китаем работать над снижением напряженности в регионе.

Президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына, который пренебрег рекомендациями Китая и продолжил развитие ядерной и ракетной программ в КНДР, что США и другие страны расценивают как прямую угрозу.

В субботу Северная Корея провела запуск ракеты. Пентагон заявил, что испытание было неудачным, и ракета взорвалась почти мгновенно.

Общаясь с журналистами на пути на Ближний восток, Мэттис сказал, что в прошлые выходные КНДР не проводила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, но в любом случае, это было необдуманное действие.

«Именно поэтому мы сейчас так тесно сотрудничаем с Китаем. Необходимо взять ситуацию под контроль и добиться ядерного разоружения Корейского полуострова», – сказал Мэттис.

В воскресенье Трамп признал, что его более мягкая позиция в отношении манипуляций валютного курса Китаем непосредственно связана с необходимостью разрешить северокорейскую проблему.

По словам официальный лиц США, Америка, ее союзники и Китай совместно разрабатывают ряд возможных мер в ответ на проведение КНДР ракетных испытаний. Китай выступал против проведения Северной Кореей испытаний оружия и поддержал санкции ООН. 26 февраля КНР заблокировала импорт угля из Северной Кореи, а китайские СМИ сообщили во возможном прекращении поставок нефти в КНДР в случае продолжения провокационный действий.