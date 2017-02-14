Йеллен: ФРС может повысить процентные ставки в ближайшее время

Федеральному Резерву США, возможно, понадобится повысить процентные ставки на одном из предстоящих заседаний, заявила во вторник глава ФРС Джанет Йеллен, хотя отметила значительную неопределенность в отношении экономической политики новой администрации.

По словам Йеллен, если затянуть с повышением ставок, ФРС отстанет от тренда, что в конечном итоге приведет к слишком резкому повышению ставок, а это, по ее словам, может вызвать рецессию. «Ждать слишком долго было бы неблагоразумно», – сказала она в заранее заготовленном выступлении перед сенатским комитетом по банкам. По ее словам, в ФРС рассчитывают, что рынок труда продолжит укрепляться, а инфляция вырастет до 2 процентов.

«На предстоящих заседаниях комитет проведет оценку того, продолжают ли рынок труда и показатели инфляции развиваться в соответствии с этими ожиданиями, и в этом случае скорее всего будет уместна дальнейшая корректировка процентной ставки по федеральным фондам», – пояснила она.

Йеллен не уточнила, считают ли в ФРС, что состояние американской экономики даст основания для трех повышений ставок в этом году, в соответствии с планами, которые ведомство анонсировало в декабре прошлого года. Она также не сказала, планируется ли первый раз повысить ставки уже на следующем заседании в марте или же в июле, когда, по мнению большинства аналитиков, следует ожидать повышения.

Йеллен выступила в Конгрессе впервые с тех пор, как республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом, и отметила, что есть заметная неопределенность в отношении того, в каком направлении будет развиваться экономическая политика США при новой администрации.

«Изменения фискальной политики и других направлений экономической политики может повлиять на экономические прогнозы, – сказала она. – Пока неизвестно, какие последуют политические изменения и какими будут их последствия для экономики».

Президент Дональд Трамп пообещал сократить законодательные ограничения в финансовой сфере, но пока не стал вдаваться в детали. Неясны пока и масштабы обещанных им сокращений налогов пока неясны, а возможное введение новых налогов на импорт и увеличение расходов на инфраструктуру могут подстегнуть инфляцию.