Сенаторы-республиканцы призвали Трампа согласиться с выводами разведки о вмешательстве Москвы в ход выборов

Два высокопоставленных сенатора-республиканца сенатора призвали избранного президента США Дональда Трампа наказать Россию в связи с выводами американских разведслужб о том, что президент России Владимир Путин лично распорядился предпринять шаги с целью повлиять на результат ноябрьских президентских выборов в США.

Выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC в воскресенье, республиканские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что спецслужбы представили убедительные доказательства того, что Путин пытался повлиять на выборы. Трамп неоднократно отвергал эту точку зрения, допуская, что нельзя установить, кто несет ответственность(за хакерские атаки).

«Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свбодного мира и демократии, – сказал Грэм. – Вы должны дать понять всем американцам – республиканцам и демократам, – что вы заставите Россию заплатить за попытки вмешательства».

Оба сенатора заявили, что не могут с уверенностью сказать, поддержат ли они назначение бывшего главы компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона – кандидата Трампа на пост госсекретаря, которого резко критикуют за тесные связи с Путиным. Комитет Сената по международным отношениям намерен в среду провести слушания по обсуждению кандидатуры Тиллерсона.

В пятницу три разведслужбы США опубликовали совместный доклад, в котором содержится вывод о том, что Путин поручил провести работу, чтобы повысить шансы Трампа на избрание через дискредитацию его соперника-демократа Хиллари Клинтон.

Хакеры проникли на почтовый сервер Национального комитета Демократической партии, а также похитили переписку руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Позднее электронные письма были размещены в Интернете и использовались, чтобы поставить Клинтон в неловкое положение. Публикацией, в частности, пользовался и сам Трамп, который неоднократно использовал содержание этих писем в качестве рычагов политического влияния.

В рассекреченной версии доклада говорится, что Россия пыталась подорвать доверие к демократическому процессу в США, доставить неприятности Клинтон, помешать ей выиграть выборы и нанести ущерб ее работе на посту президента в случае победы.

Маккейн выступил за продолжение расследования хакерских атак.

«Нам нужно вплотную заняться этим вопросом, добраться до сути и выработать стратегию в этой новой форме ведения войны, которая, фактически, может навредить нашей экономике, нашим выборам, нашей национальной безопасности», – сказал он.