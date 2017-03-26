Соратник Трампа готов дать показания Конгрессу о влиянии России на выборы в США

Давний соратник президента Дональда Трампа Роджер Стоун в воскресенье выразил готовность дать показания комитету Конгресса, расследующему возможное вмешательство России в ход президентских выборов в США в 2016 году и предполагаемые связи Москвы с избирательным штабом Трампа.

Неофициальный советник Трампа, Стоун заявил в программе «На этой неделе» на телеканале АВС, что не получил ответа от комитета Палаты представителей по разведке по поводу его предложения дать публичные свидетельские показания.

Как и бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который также выразил готовность дать показания, Стоун оказался в числе соратников Трампа, чьи контакты и финансовые операции проверяются ФБР и другими ведомствами в рамках более крупного расследования возможных связей с российскими официальными лицами, сообщала 20 января газета New York Times.

Не упоминая каких-либо имен, директор ФБР Джеймс Коми подтвердил на состоявшихся несколько дней назад публичных слушаниях в комитете, что ФБР расследует возможные связи России с предвыборным штабом Трампа в связи с попытками Москвы повлиять на прошлогодние выборы.

Стоун заявил, что очень хотел бы дать публичные показания. «Я вновь повторю, что у меня не было контактов или сговоров с русскими, – заявил он телеканалу АВС. – Не было никакого сговора, по крайней мере такого, о котором я бы знал, в кампании за избрание Дональда Трампа президентом».

На слушаниях в комитете по разведке в понедельник 20 марта ведущий демократ в комитете Адам Шифф выразил обеспокоенность по поводу контактов Стоуна с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и хакерской группировкой Guccifer 2, взявшей на себя ответственность за атаки на организации Демократической партии.

Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что за атаками во время избирательной кампании 2016 года стояла Россия, отрицающая какое-либо вмешательство. Трамп отвергает идею о какой-либо координации между его штабом и Россией и обвиняет демократов и СМИ в использовании этой темы для нападок на него.