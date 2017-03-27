Джаред Кушнер согласился дать показания в сенатском Комитете по разведке

Зять и один из главных советников президента Трампа Джаред Кушнер согласился дать показания в рамках проводимого Сенатом расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Кушнер – ближайший из сотрудников Трампа, которому предстоит ответить на вопросы сенатского Комитета по разведке, проводящего расследование связей сотрудников Трампа с Россией.

Ранее сенатский комитет по разведке выразил желание побеседовать с Кушнером в рамках проводимого расследования. Об этом заявил в понедельник анонимный источник в Конгрессе.

Источник подтвердил сообщение газеты The New York Times о том, что комитет хочет заслушать показания Кушнера. По его словам, об этом будет объявлено позже в понедельник.

Кушнер, будучи советником Трампа как во время предвыборной кампании, так и в Белом доме, станет самым близким к президенту человеком, которого допросят в рамках расследования роли России в выборах 2016 года.

Комитет хочет расспросить Кушнера о двух встречах с послом США Сергеем Кисляком в «Башне Трампа» в Нью-Йорке, которые состоялись в декабре, а также о встрече с главой российского государственного банка развития «Внешэкономбанк», сообщает Times со ссылкой на неназванные источники в администрации и Конгрессе.

«Внешэкономбанк» оказался в числе российских организаций, подпавших под действие санкций, которые администрация Обамы ввела в 2014 году в связи с аннексией Крыма.

Члены команды избранного президента неоднократно встречались с представителями российских и других иностранных властей. Официальный представитель Трампа Хоуп Хикс рассказала Times, что Кушнер встречался с десятками официальных лиц из других стран.

Американская разведка пришла к выводу, что Москва организовала взлом компьютерных систем Демократической партии во время предвыборной кампании и публикацию украденной информации, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Россия эти обвинения отвергает.

Возможные попытки России повлиять на исход выборов в США и связи между Москвой и помощниками Трампа расследуют как минимум четыре комитета Конгресса. Директор ФБР Джеймс Коми на прошлой неделе подтвердил, что его ведомство также ведет расследование по этому делу.

По словам Хикс, Кушнер готов побеседовать с сенатским комитетом. «Он не пытается ничего скрыть», – приводит ее слова Times.

В начале декабря Кушнер организовал встречу с Кисляком, на которой присутствовал экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, отправленный в отставку после того, как выяснилось, что он предоставил неполную информацию о своих контактах с послом.

По данным The New York Times, позже в декабре Кисляк попросил провести еще одну встречу, на которую Кушнер отправил своего заместителя. Российский посол также попросил Кушнера встретиться с главой «Внешэкономбанка» Сергеем Горковым, который также входит в санкционный список ЕС, составленный после российского вмешательства в Украине.