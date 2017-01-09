Американская разведка: риск межгосударственных конфликтов возрастает

Риск внутренних и внешних конфликтов возрастет в ближайшие пять лет до уровней, невиданных со времен «холодной войны», – по мере того, как рост мировой экономики замедляется, послевоенный порядок меняется, а антиглобализационные настроения питают национализм. Этот вывод содержится в докладе американской разведки, который был опубликован в понедельник.

«Эти тенденции сольются с беспрецедентной скоростью, усложняя управление государствами и сотрудничество между ними, а также меняя природу власти и фундаментальным образом перекраивая мировой прогресс», – говорится в документе под названием «Глобальные тенденции: парадокс прогресса» – шестом докладе из серии исследований, которые раз в четыре года готовит Совет по национальной разведке.

В докладе, опубликованном менее чем за две недели до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, выделены факторы, из-за которых ближайшее будущее будет «темным и сложным». Среди них: все более напористое поведение России и Китая, региональные конфликты, терроризм, растущее имущественное неравенства, изменение климата и вялый рост экономики.

В докладе подчеркиваются комплексные проблемы, которыми необходимо будет заняться Трампу для выполнения своих обещаний – улучшить отношения с Россией, уравнять экономические условия с Китаем, вернуть в США рабочие места и победить терроризм.

В Совет по национальной разведке входят высокопоставленные специалисты по разведывательному анализу. Совет отвечает за составление национальных разведывательных сводок, которые зачастую составляются на основе работы всех 17 разведывательных ведомств и являются самым комплексным аналитическим продуктом американской разведки.

В исследовании отмечается, что угроза терроризма в ближайшие десятилетия будут расти, по мере того, как малые группы и отдельные лица осваивают «новые технологии, идеи и отношения».

Неопределенность по поводу будущего США наряду с сосредоточенностью Запада на внутренних проблемах, а также с размыванием стандартов в сфере прав человека и предотвращения конфликтов, подтолкнут Китай и Россию бросить вызов влиянию США, добавляют авторы доклада.

По их мнению, эти проблемы не вырастут до масштабов полномасштабной войны, но принесут «серьезные риски просчетов». «Излишняя уверенность в том, что материальная сила способна справиться с эскалацией повысит риски межгосударственных конфликтов до уровней, невиданных со времен “холодной войны”».

И хотя «горячей войны», возможно, удастся избежать, различия ценностей и интересов между государствами и стремление к региональному господству «приведут к тому, что мир разделится на сферы влияния».