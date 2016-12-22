Рост экономики США в третьем квартале – выше ожидаемого

Темпы роста экономики США в третьем квартале оказались выше ожидаемого, достигнув рекордных показателей за два года благодаря высоким потребительским расходам и скачку экспорта соевых бобов.

ВВП вырос на 3,5 процента в годовом выражении вместо ожидаемых 3,2 процента, сообщило в четверг Министерство торговли.

Это самый уверенный показатель роста, начиная с третьего квартала 2014 года. Во втором квартале 2016 года рост ВВП составил всего 1,4 процента.

Показатели экономической производительности были повышены и благодаря росту деловых инвестиций в области строительства и интеллектуальной собственности, подчеркнув стабильность фундаментальных факторов экономики, в связи с чем Федрезерв на прошлой неделе повысил процентные ставки.

Экономисты, участвовавшие в опросе, проведенном агентством Reuters, прогнозировали, что показатель роста ВВП будет повышен до 3,3 процента.

С точки зрения доходов населения, экономика выросла со скоростью 4,8 процента вместо ожидавшихся 5,2 процента. Это самый высокий показатель роста валового внутреннего дохода со второго квартала 2014 года. В предыдущем квартале доходы выросли всего на 0,7 процента.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 3,0 процента в годовом выражении, тогда как в прошлом месяце этот показатель оценивался в 2,8 процента. Однако по сравнению со вторым кварталом, когда рост составил 4,3 процента, отмечено замедление.

Расходы на строительство нежилых сооружений, в том числе нефтяных и газовых скважин, выросли на 12,0 процента. Это рекордный рост с первого квартала 2014 года. Ранее предполагалось, что этот показатель составит 10,1 процента.