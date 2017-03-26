Бюджетный комитет Палаты представителей может предложить свой вариант налоговой реформы

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей Кевин Брэди заявил, что хочет провести законопроект о налоговой реформе через свой комитет этой весной.

Выступая в воскресной утренней программе на канале Fox News, Брэди заявил, что его комитет работал над налоговой реформой параллельно с провалившимся законопроектом о реформе здравоохранения.

«Мы никогда не прекращали работу, – сказал он. – Мы будем и дальше добиваться улучшений. Мы планируем вынести этот вопрос на рассмотрение бюджетного комитета весной, и также подготовим его для рассмотрения в Сенате».

По словам Брэди, он хотел бы, чтобы подготовленный Палатой представителей законопроект стал первоначальным вариантом аналогичного законопроекта президента Дональда Трампа, чтобы избежать переговоров о других планах, которые разрабатываются министерством финансов и Белым домом.