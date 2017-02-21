Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ арестован в Вене

Австрийский суд принял решение об экстрадиции бизнесмена в США
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене на основании европейского ордера на его арест, сообщила во вторник представитель венской прокуратуры. Это произошло через несколько минут после того, как австрийский суд принял решение экстрадировать Фирташа в США.
По словам представителя прокуратуры, задержание Фирташа технически не связано с решением о его экстрадиции и основано на запросе Испании, подробностей о котором она не предоставила.
Она добавила, что пока рано говорить о том, как повлияет исполнение ордера на арест Фирташа на решение суда о его экстрадиции в США по обвинениям во взяточничестве, которые сам бизнесмен отвергает.
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