Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ арестован в Вене

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене на основании европейского ордера на его арест, сообщила во вторник представитель венской прокуратуры. Это произошло через несколько минут после того, как австрийский суд принял решение экстрадировать Фирташа в США.

По словам представителя прокуратуры, задержание Фирташа технически не связано с решением о его экстрадиции и основано на запросе Испании, подробностей о котором она не предоставила.

Она добавила, что пока рано говорить о том, как повлияет исполнение ордера на арест Фирташа на решение суда о его экстрадиции в США по обвинениям во взяточничестве, которые сам бизнесмен отвергает.