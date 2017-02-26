США осудили нападение на миссию ОБСЕ на востоке Украины

Госдепартамент призвал Россию и сепаратистов прекратить атаки на гражданские объекты и соблюдать перемирие
США осудили нападение на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на востоке Украины и призвали Россию и поддерживаемых ею сепаратистов незамедлительно начать соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями.
«Мы осуждаем произошедшую в пятницу атаку на наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и захват принадлежащего СММ беспилотного летательного аппарата объединенными силами России и сепаратистов», – говорится в заявлении Госдепартамента.
«Чрезвычайно важно, чтобы эти силы прекратили атаки на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию, – говорится далее в заявлении. – Мы призываем Россию и силы сепаратистов немедленно перейти к соблюдению режима прекращения огня, отвести все тяжелое вооружение и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ».
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