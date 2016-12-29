Порошенко: Украина за два месяца подверглась 6500 кибератакам

За последние два месяца хакеры атаковали украинские государственные институты около 6500 раз, причем в некоторых случаях было очевидно, что российские спецслужбы ведут кибервойну против страны, заявил в четверг президент Петр Порошенко.

В декабре хакерским атакам подверглись украинские министерства финансов и обороны, а также Государственное казначейство, которое распределяет средства по государственным ведомствам. Также в результате кибератаки вышла из строя часть киевской электросети, из-за чего некоторые районы столицы остались без электричества.

«Вероятность актов терроризма и саботажа в отношении объектов критической инфраструктуры сохраняется и сегодня», – заявил Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне, сообщается в заявлении, распространенном его пресс-службой.

Согласно заявлению, президент подчеркнул, что «расследование ряда инцидентов показало прямую или косвенную причастность российских спецслужб, которые ведут кибервойну против нашей страны».

Кризис в отношениях между Киевом и Москвой произошел в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на востоке Украины, где до сих пор продолжаются столкновения, несмотря на заключенное перемирие.

По словам Порошенко, кибератака на казначейство вывела его компьютерные системы из строя на несколько дней, в связи с чем госслужащие и пенсионеры не могли вовремя получать выплаты.

Компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила на прошлой неделе, что хакерская группировка, связанная с российским правительством, предположительно использовала вредоносное программное обеспечение на устройствах с платформой Android, чтобы атаковать отряды украинской артиллерии с конца 2014 по 2016 гг.

Это заявление стало очередным подтверждением мнения многих западных экспертов и органов безопасности, которые отмечают, что президент Путин все чаще прибегает к хакерским атакам с целью расширить свое влияние и совершать нападения на геополитических противников.