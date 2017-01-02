Турецкие власти близки к идентификации личности подозреваемого в стамбульском теракте

Турецкие власти почти установили личность нападавшего, в новогоднюю ночь открывшего огонь в ночном клубе в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства Турции, добавив, что задержаны также восемь других подозреваемых.

«Информация об отпечатках пальцев и основные детали внешнего вида террориста уже установлены; после этого этапа процесс идентификации будет завершен в короткие сроки», – сообщил в ходе пресс-конференции заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш. Он также отметил, что военное вмешательство Турции в Сирии, начатое в августе, вызвало недовольство террористических группировок и тех, кто стоит за ними, однако, по его словам, наступление будет продолжаться до тех пор, пока все угрозы, с которыми сталкивается Турция, не будут устранены.

Чуть более четырех месяцев назад Анкара направила танки и войска специального назначения в Сирию для борьбы с «Исламским государством» в районах, расположенных вблизи турецких границ, и предотвращения передачи контроля над этими территориями курдским формированиям.

Куртулмуш также заявил, что воскресное нападение значительно отличается от предыдущих атак, имевших место в Турции, и было осуществлено с целью расколоть турецкое общество.