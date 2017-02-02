Дональд Трамп: терроризм – фундаментальная угроза свободе вероисповедания

Выступая на проходящем в Вашингтоне ежегодном молитвенном завтраке, президент США Дональд Трамп заявил, что терроризм представляет собой «фундаментальную угрозу свободе вероисповедания» и повторил свое предвыборное обещание покончить с ним.

«Терроризм должен быть остановлен, и он будет остановлен. Быть может, некоторое время ситуация не будет легкой, однако терроризм будет остановлен», – заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что его администрация разработает систему, «которая позволит убедиться в том, что те, кого мы впускаем в нашу страну, полностью принимают наши ценности – свободу вероисповедования и самовыражения – и решительно отвергают любые формы подавления и дискриминации».

Молитвенный завтрак в Белом доме проходит с 1953 года по инициативе некоммерческой христианской организации Fellowship Foundation и группы конгрессменов. В этом ежегодном мероприятии принимает участие более трех тысяч человек.

Дуайт Эйзенхауэр стал первым президентом США, выступившим на молитвенном завтраке, и все остальные лидеры страны следуют его примеру.

Сопредседатели сегодняшнего молитвенного завтрака – сенаторы Джон Бузман (республиканец) и Крис Кунс (демократ).

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, ранее в рамках этого мероприятия президент встретился с королем Иордании Абдаллой. Информации о содержании беседы пока не поступало.

Король Абдалла стал, таким образом, первым арабским лидером, встретившимся с новым руководством США. Ранее на этой неделе состоялась его беседа с вице-президентом США Майком Пенсом, посвященная борьбе с «Исламским государством», сирийскому кризису и другим вопросам.