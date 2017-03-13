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Берлин: переговоры с командой Трампа – признак сотрудничества в политике по отношению к России

Ангела Меркель. Дональд Трамп

Ангела Меркель. Дональд Трамп

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Об этом заявил представитель правительства Германии в преддверии первой встречи Трампа и Меркель

Переговоры между властями Германии и членами администрации президента США Дональда Трампа дают основания полагать, что между двумя странами может быть установлено тесное сотрудничество при формировании политики по отношению к России, заявил в понедельник высокопоставленный представитель германского правительства.

Выступая на брифинге в преддверии первой встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с Трампом, которая должна состояться в Вашингтоне на этой неделе, источник добавил, что Берлин твердо намерен увеличить расходы на оборону и готов представить президенту убедительные аргументы по этому вопросу.

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