Берлин: переговоры с командой Трампа – признак сотрудничества в политике по отношению к России

Переговоры между властями Германии и членами администрации президента США Дональда Трампа дают основания полагать, что между двумя странами может быть установлено тесное сотрудничество при формировании политики по отношению к России, заявил в понедельник высокопоставленный представитель германского правительства.

Выступая на брифинге в преддверии первой встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с Трампом, которая должна состояться в Вашингтоне на этой неделе, источник добавил, что Берлин твердо намерен увеличить расходы на оборону и готов представить президенту убедительные аргументы по этому вопросу.