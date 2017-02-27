Белый дом осуждает всплеск антисемитизма в США

Президент США Дональд Трамп, обеспокоенный анонимными угрозами в адрес еврейских общин, осуждает антисемитские и другие преступления на почве ненависти. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Президент по-прежнему глубоко разочарован и обеспокоен сообщениями о продолжающемся вандализме на еврейских кладбищах. Президент самым решительным образом осуждает эти и другие формы антисемитизма, так же, как и любые акты ненависти», - отметил официальный представитель Белого дома.

Заявления новой администрации прозвучали после того, как еврейские общественные центры и школы по крайней мере в одиннадцати штатах получили угрозы о том, что они заминированы. Об этом сообщила Ассоциация еврейских центров Северной Америки (JCC Association of North America). По словам ее представителей, это – уже пятая волна подобных угроз в этом году. Такое развитие событий усиливает опасения еврейской общины по поводу возрождения антисемитизма в США.

Угрозы, которые при проверке не подтвердились, получили учреждения в штатах Флорида, Алабама, Северная Каролина, Вирджиния, Делавэр, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Индиана и Мичиган. Для некоторых еврейских центров это был не первый случай в нынешнем году, когда они были вынуждены по тревоге провести эвакуацию.

Так, из-за поступивших ложных сообщений о заложенных в зданиях бомбах были эвакуированы персонал и учащиеся школы им. Чарльза Смита в Роквилле, штат Мэриленд, и школы Гешер в Фэйрфэксе, штат Вирджиния. Оба города находятся недалеко от американской столицы.

Сколько именно еврейских школ и центров получили угрозы – пока неизвестно. Американские СМИ, в частности канал NBC, сообщает о 16 случаях.

"Члены нашей общины рассчитывают увидеть быстрые и согласованные действия со стороны федерального правительства, направленные на выявление и арест преступника или преступников, пытающихся посеять среди нас беспокойство и страх», – заявил директор Ассоциации еврейских центров Северной Америки – Дэвид Познер.

Не только президент Трамп и еврейские организации Америки, но и официальные лица в Израиле осудили всплеск антисемитизма в США, включая акты вандализма на еврейских кладбищах.

По данным полиции, около ста надгробий были опрокинуты или повреждены на еврейском кладбище в Филадельфии, штат Пенсильвания, в минувшее воскресенье. Это случилось примерно через неделю после такого же акта вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луисе, штат Миссури. Многие из этих кладбищ – старинные: они, как правило, не охраняются и не оснащены аппаратурой видеослежения.

Федеральное бюро расследований и подразделение по защите гражданских прав Министерства юстиции США (Civil Rights Division) заявили, что они, параллельно с местными правоохранительными органами, расследуют эти ЧП. Однако, пока что не было обнародовано никакой информации относительно подозреваемых. Американская Антидиффамационная лига объявила вознаграждение в 10 тыс. долларов за информацию, которая поможет арестовать преступников.