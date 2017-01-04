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В пятницу Трамп обсудит российские кибератаки с главами спецслужб

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Руководители ЦРУ, ФБР и Национальной разведки примут представят избранному президенту окончательную версию доклада о российских хакерах

Дональд Трамп планирует встретиться в пятницу с руководителями Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Национальной разведки, сообщил пресс-секретарь избранного президента США.

Выступая перед журналистами в среду, Шон Спайсер сообщил, что директор ЦРУ Джон Бреннан, директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки Джеймс Клэппер намерены присутствовать на брифинге, в ходе которого Трамп будет ознакомлен с окончательным докладом по вопросу о российских хакерских атаках на политические организации США и отдельных лиц.

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