В пятницу Трамп обсудит российские кибератаки с главами спецслужб

Дональд Трамп планирует встретиться в пятницу с руководителями Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Национальной разведки, сообщил пресс-секретарь избранного президента США.

Выступая перед журналистами в среду, Шон Спайсер сообщил, что директор ЦРУ Джон Бреннан, директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки Джеймс Клэппер намерены присутствовать на брифинге, в ходе которого Трамп будет ознакомлен с окончательным докладом по вопросу о российских хакерских атаках на политические организации США и отдельных лиц.