Трамп призвал фармацевтические фирмы создавать рабочие места в США и снижать цены

В ходе состоявшейся во вторник встречи с главами нескольких ведущих фармацевтических компаний президент США Дональд Трамп выразил пожелание, чтобы американская фармацевтическая индустрия расширила производство на территории США и снизила цены на лекарства, а также пообещал ускорить сроки регистрации новых медикаментов.

Трамп встретился с руководителями компаний Novartis AG, Merck & Co Inc, Johnson & Johnson, Celgene Corp, Eli Lilly & Co, Amgen Inc, а также с главой лоббистской группы «Фармакологические исследования и производители Америки» (PhRMA), представляющей интересы отрасли.