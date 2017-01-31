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Трамп призвал фармацевтические фирмы создавать рабочие места в США и снижать цены

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Президент обещал уменьшить сроки регистрации новых лекарств

В ходе состоявшейся во вторник встречи с главами нескольких ведущих фармацевтических компаний президент США Дональд Трамп выразил пожелание, чтобы американская фармацевтическая индустрия расширила производство на территории США и снизила цены на лекарства, а также пообещал ускорить сроки регистрации новых медикаментов.

Трамп встретился с руководителями компаний Novartis AG, Merck & Co Inc, Johnson & Johnson, Celgene Corp, Eli Lilly & Co, Amgen Inc, а также с главой лоббистской группы «Фармакологические исследования и производители Америки» (PhRMA), представляющей интересы отрасли.

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