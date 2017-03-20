Белый дом: Тиллерсон дал понять, что политика терпения в отношении КНДР закончилась

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, что «политика стратегического терпения» в отношении КНДР закончена, что ясно дал понять госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе недавнего визита в Китай.

Спайсер выступил с этим заявлением во время брифинга для прессы, отвечая на вопрос о реакции Тиллерсона на воскресное заявление Северной Кореи об очередном испытании ракетного двигателя. Тиллерсон посетил Пекин в рамках своего турне по Азии, и главной темой переговоров стали опасения по поводу ядерной и ракетной программ Пхеньяна.