Штайнмайер избран президентом Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах президента Германии по итогам первого тура голосования в рейхстаге, прошедшего в воскресенье.

Штайнмайер стал двенадцатым по счету человеком в истории послевоенной Германии, занявшим пост президента, – пост в значительной мере церемониальный.

Социал-демократ Штайнмайер, который до января занимал пост министра иностранных дел, получил 931 из 1239 действительных голосов законодателей и представителей 16 федеральных земель Германии. 103 выборщика воздержались от голосования. Голоса 14 человек были признаны недействительными.

После того, как председатель бундестага Норберт Ламмерт объявил результаты выборов, аудитория устроила бурную овацию, в которой не принимали участие лишь несколько десятков членов популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Антииммигрантской партии АдГ, которая не представлена в бундестаге, но располагает местами в 10 из 16 региональных законодательных органах, предсказывают третье место по итогам всеобщих выборов 24 сентября.

АдГ выставила своего кандидата, который получил 42 голоса.

«Я верю в то, что [Штайнмайер] может возглавить нашу страну в эти сложные времена», – заявила после голосования Меркель, которая добивается переизбрания на четвертый срок.

Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Штайнмайеру и пригласил его посетить Москву.

В прошлом году Штайнмайер оказался под огнем критики, когда назвал решение НАТО провести военные маневры в Восточной Европе «бряцанием оружием». Социал-демократическая партия Германии, в которой он состоит, выступает за более мягкую позицию в отношении России, чем консерваторы Меркель.

Россия хочет, чтобы ЕС снял санкции, введенные в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

В соответствии с конституцией Германии, президента избирает специальная ассамблея, в которую входят 630 депутатов бундестага и такое же количество представителей федеральных земель.

Нынешний президентГермании Йоахим Гаук покидает свой пост 18 марта.