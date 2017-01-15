Президент Сербии заявил о готовности защитить этнических сербов в Косово

Президент Сербии заявил, что его страна готова в случае необходимости направить войска в Косово для защиты этнических сербов.

Это заявление было сделано в воскресенье в ходе обмена резкими заявлениями между Косово и Сербией после того, как руководство Косово не пустило на территорию страны поезд, раскрашенный в сербские национальные цвета и с надписью: «Косово – это Сербия».

По словам президента Сербии Томислава Николича, Косово продемонстрировало стремление к войне, когда использовало спецназ, чтобы не пустить поезд на свою территорию.

По словам Николича, в субботу соседние страны оказались «на грани конфликта». В то же время премьер-министр Косово заявил журналистам, что поезд, являясь проектом сербского правительства, несет «идею оккупации».

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году, но Сербия до сих пор считает его частью своей территории и поддерживает сербское меньшинство Косово. Воздушные удары НАТО по Сербии вынудили Белград вывести свои войска из Косово в 1999 году – после того, как они убили 10 тысяч мирных жителей – албанцев. В Косово до сих пор находятся около 5 тысяч военнослужащих НАТО, обеспечивающих хрупкий мир.

Поезд отправился из Белграда в субботу и должен был прибыть в Косовску-Митровицу, однако остановился на сербской территории после того, как Приштина заявила, что выставила спецназ, чтобы не допустить, чтобы поезд пересек границу.

На специальном заседании Совета национальной безопасности Николич заявил, что, использовав спецназ, «албанцы показали, что они хотят войны».

«Вчера мы были на грани конфликта», – сказал он.

Премьер-министр Косово Иса Мустафа заявил, что принятые меры были направлены на защиту суверенитета Косово.

«Институты Республики Косово будут всегда предпринимать такие действия для защиты суверенитета страны и не пустят машин, которые несущих с собой провокации в виде идеи оккупации», – сказал Мустафа журналистам недалеко от Приштины.

Отношения между Белградом и Приштиной вновь осложнились 4 января, когда бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был арестован во Франции по ордеру, выданному Сербией, которая обвиняет его в военных преступлениях.

Косовские албанцы составляют более 90 процентов населения Косово. В общей сложности население Косово составляет 1,8 миллиона человек. В северной части страны, где находится Косовска Митровица, проживают от 40 тысяч до 50 тысяч человек, которые не считают Приштину своей столицей.