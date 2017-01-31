Райан поддержал указ Трампа по иммиграции и подверг критике его исполнение

Спикер Палаты представителей Пол Райан выступил во вторник в поддержку указа президента Трампа об иммиграции и беженцах, одновременно выразив сожаление по поводу беспорядка в ходе реализации распоряжения.

«Президент несет ответственность за безопасность этой страны, – заявил Райан, выступая перед журналистами. – То, что в процессе реализации началась путаница, вызывает сожаление. Никто не хотел, чтобы это в какой-то степени коснулось обладателей грин-карт или особых иммиграционных виз, например, переводчиков».

Пол Райан – законодатель-республиканец из Висконсина – заявил также, что побеседовал с министром внутренней безопасности США Джоном Келли, и выразил уверенность в том, что «в перспективе все будет сделано правильно».