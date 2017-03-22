Reuters: Россия занизила потери в боевых действиях в Сирии

Реальные потери российских сил в Сирии с конца января были в три раза больше, чем сообщалось официально. К такому выводу пришло информагентство Reuters на основе собранных им данных.

Восемнадцать российских граждан, сражавшихся на стороне сирийских правительственных войск, погибли в период с 29 января, совпавший с интенсивными боями за возвращение контроля над Пальмирой, захваченной группировкой «Исламское государство».

Министерство обороны России публично сообщило о гибели лишь пяти военнослужащих в Сирии за тот же период. Кроме того, в официальных заявлениях не упоминается о крупномасштабных наземных военных операциях в боях за Пальмиру.

О потерях стало известно из бесед с родственниками и друзьями погибших, работниками кладбищ, сообщений местных СМИ о похоронах и свидетельств, собранных группой блогеров Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов.

В каждом случае Reuters получил независимое подтверждение информации о гибели из бесед с людьми, которые лично знали покойных.

Большинство погибших были не военнослужащими регулярной армии, а гражданскими, работающими контракту под началом российских командиров в качестве частных лиц.