Советники Трампа отвергают сообщения о подготовке саммита с Путиным

Два ведущих советника избранного президента Дональда Трампа отвергли субботние сообщения в СМИ о том, что он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным через несколько недель после вступления в должность.

Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что Трамп заявил представителям британских властей, что такой саммит планируется и, возможно, будет проведен в столице Исландии Рейкьявике.

«Эта публикация – фантазия», – заявил Reuters один из помощников Трампа, выступая на условиях анонимности. Другой советник сказал, что эта публикация неверна.

Российское информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на Кремль также сообщило в воскресенье, что переговоры о возможной встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведутся.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», – заявил, согласно «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Трамп, который вступает в должность 20 января, говорит, что стремится к потеплению отношений с Россией.

В пятницу он сообщил газете Wall Street Journal, что «по крайней мере на некоторое время» сохранит санкции против России, введенные президентом Бараком Обамой в связи с хакерскими атаками.

В то же время Трамп дал понять, что он может отменить санкции, если Россия окажется полезной в борьбе с боевиками «Исламского государства» и для достижения других целей США.

Двое предполагаемых членов кабинета Трампа, кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон и кандидат в министры обороны Джеймс Мэттис, на слушаниях по утверждению их кандидатур дали понять, что они готовы занять более жесткую линию в отношении Москвы.