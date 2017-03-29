Эксперты ООН призвали к освобождению участников антикоррупционных протестов в России

Эксперты ООН по правам человека в среду призвали российские власти освободить мирных демонстрантов, задержанных в минувшие выходные во время антикоррупционных протестов по всей стране, и отменить уже вынесенные приговоры.

В совместном заявлении независимых экспертов говорится, что у России есть правовое обязательство защищать людей, пользующихся своим правом на свободу слова, собраний и выражения своего мнения.

Арестованы были около 1000 демонстрантов, вышедших на улицы после обвинений в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, несколько человек были приговорены к тюремному заключению и штрафам.

«Мы призываем власти немедленно освободить всех демонстрантов, которые еще находятся под стражей, и отменить вынесенные им приговоры», – заявили специальные докладчики ООН по свободе собраний и слова, а также активисты борьбы за права человека и председатель рабочей группы ООН по внесудебным задержаниям.

«Свобода мирных собраний – это право, а не привилегия, и для реализации этого права не должно требоваться разрешение властей», – заявили они.