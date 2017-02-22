В России созданы «информационные войска»

В составе Вооруженных сил России созданы войска информационных операций, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. Этот шаг, вероятно, усилит беспокойство Запада по поводу так называемых «фейковых новостей», которые, предположительно, распространяет Москва.

Российские военные стратеги, как и их коллеги по всему миру, считают пропаганду ключевым инструментом ведения войны в современном мире.

Деятельность Москвы в этой области оказалась в центре всеобщего внимания после того, как американская разведка обвинила Кремль в попытках помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, прошедшие в ноябре прошлого года.

Европейские разведывательные службы также утверждают, что Москва пытается дестабилизировать европейские правительства и повлиять на выборы в странах Европы с помощью кибератак и распространения ложных новостей. Москва отрицает, что пытается вмешиваться в иностранные выборы.

В обращении к Госдуме РФ Шойгу сообщил, что новые информационные войска сильнее и эффективнее тех, что занимались пропагандой ранее.

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», – цитирует заявление Шойгу агентство «ТАСС», не уточняя, когда именно были созданы новые войска.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, заявление которого цитирует «Интерфакс», пояснил, что «информационные войска» созданы, прежде всего, «для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере».

«По существу, сегодня идет информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются», – добавил он.

На прошлой неделе чешский генерал Петр Павел, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил, что Россия стояла за распространением ложной информации об изнасиловании, якобы совершенном немецкими военнослужащими в Литве, и предупредил, что Европе следует ожидать новых подобных случаев.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер также заявил, что ожидает новой «враждебной пропаганды» со стороны России, поскольку та возмущена наращиванием сил НАТО в странах Балтии, вблизи от своих западных границ.