Правоохранители РФ допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро

Российские правоохранительные органы допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, прогремевшему ранее в этом месяце. Об этом сообщил в понедельник источник, знакомый с ходом проводимого расследования.

Напомним, что в результате взрыва погибли четырнадцать человек. Подозреваемый – девятый, кто задержан по подозрению в пособничестве организатору взрыва Акбаржону Джалилову.

Сам Джалилов погиб в результате взрыва.