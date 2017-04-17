Правоохранители РФ допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро

Это – девятый задержанный по подозрению в пособничестве организатору взрыва
Российские правоохранительные органы допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, прогремевшему ранее в этом месяце. Об этом сообщил в понедельник источник, знакомый с ходом проводимого расследования.
Напомним, что в результате взрыва погибли четырнадцать человек. Подозреваемый – девятый, кто задержан по подозрению в пособничестве организатору взрыва Акбаржону Джалилову.
Сам Джалилов погиб в результате взрыва.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.