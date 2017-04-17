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Правоохранители РФ допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро

Санитарный вертолет у станции метро Технологический институт. Санкт-Петербург. Россия. 3 апреля 2017 г.

Это – девятый задержанный по подозрению в пособничестве организатору взрыва

Российские правоохранительные органы допрашивают нового подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, прогремевшему ранее в этом месяце. Об этом сообщил в понедельник источник, знакомый с ходом проводимого расследования.

Напомним, что в результате взрыва погибли четырнадцать человек. Подозреваемый – девятый, кто задержан по подозрению в пособничестве организатору взрыва Акбаржону Джалилову.

Сам Джалилов погиб в результате взрыва.

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