Ожидается, что Сенат утвердит Тиллерсона на пост госсекретаря

Сенатор-республиканец Марко Рубио неохотно поддержал кандидата на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона, по сути гарантировав утверждение бывшего главы нефтяной компании Exxon Mobil на высший дипломатический пост страны.

Рубио заявил, что у него вызвали беспокойство ответы Тиллерсона на вопросы сенаторов о России и других странах, однако в конечном итоге он решил проголосовать за его кандидатуру из уважения к Трампу, а также для того, чтобы поскорее заполнить эту важную вакансию.

«Несмотря на свои сомнения, я поддержу назначение господина Тиллерсона в комитете и при голосовании в полном составе Сената», – отметил Рубио в заявлении, опубликованном в преддверии голосования по кандидатуре Тиллерсона в сенатском Комитете по международным отношениям.

Как ожидается, голосование в Сенате пройдет вскоре после того, как проголосуют члены комитета. Ранее звучали предположения, что Тиллерсон скорее всего будет утвержден на пост, несмотря на возражения демократов.

Рубио, который был соперником Трампа в борьбе за республиканскую президентскую номинацию, сказал, что при рассмотрении других кандидатур на ключевые посты в Госдепартаменте он не будет руководствоваться тем же уважением к выбору Трампа.

На слушаниях по кандидатуре Тиллерсона ранее в этом месяце сложилось впечатление, что он расходится во мнениях с Трампом по ключевым внешнеполитическим вопросам – таким, как нераспространение ядерного оружия, торговые соглашения, изменение климата и отношения с Мексикой.

Кандидат также обменялся жесткими репликами с Рубио, отвечая на вопрос о том, считает ли он российского президента Владимира Путина виновным в военных преступлениях в связи с действиями России в Сирии. Тиллерсон заявил, что не стал бы использовать этот термин.

64-летний Тиллерсон также уклонился от прямого ответа на вопросы о правах человека, отказавшись осудить такие страны, как Саудовская Аравия и Филиппины за нарушения прав человека.