Путин готов к встрече с Трампом в Словении, но выбор места зависит не только от Москвы

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Любляна может быть хорошим местом для проведения его встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако решение о том, где провести встречу, зависит не только от Москвы.

Таким образом Путин прокомментировал предложение Словении организовать первую встречу российского и американского лидеров в своей столице. Дата встречи еще не была согласована.

«Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором в Москве.

«Если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны», – добавил Путин.

Жена президента США Мелания Трамп родилась и росла в Словении.