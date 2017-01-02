Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января

10 января президент США Барак Обама выступит с прощальной речью в Чикаго. В заявлении Обамы, опубликованном в понедельник второго января, сообщается, что в ходе выступления он затронет такие темы, как результаты правления его администрации, и поблагодарит своих сторонников за поддержку.

Отметив, что первый президент Соединенных Штатов – Джордж Вашингтон – написал прощальное обращение в 1796 году, Барак Обама сообщил, что намерен выступить с прощальной речью в своем родном городе – Чикаго.

«Я думаю об этом выступлении как о возможности сказать спасибо за это удивительное путешествие, как о возможности отметить то, как вы изменили эту страну к лучшему за эти последние восемь лет, и высказать некоторые свои соображения о том, в каком направлении все мы будем двигаться дальше», – сказал Обама.

Президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января. В ходе предвыборной кампании он пообещал отменить многие из ключевых мер администрации Обамы, включая реформу здравоохранения.

Президент Обама, с энтузиазмом выступавший в поддержку соперницы Трампа – демократа Хиллари Клинтон – стремится к мягкой передаче власти избранному президенту, несмотря на глубокие политические разногласия. После того, как Обама покинет Белый дом, Демократическая партия останется без явного лидера.

«С 2009-го года мы прошли через свою немалую долю испытаний, и вышли из них более сильными», – подчеркнул Обама в электронном письме. По всей вероятности, именно эта тема станет главной в его прощальной речи.

«Мы смогли это сделать потому, что никогда не переставали верить в один из наших главных принципов, завещанных нам отцами-основателями: вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему», – заключил президент.