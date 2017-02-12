Белый дом: США поддержат союзников в случае враждебных действий Пхеньяна

Об этом заявил советник президента Трампа Стивен Миллер
США привержены безопасности своих союзников в Тихоокеанском регионе и будут поддерживать их в случае любых враждебных действий со стороны Северной Кореи, подчеркнул в воскресенье представитель Белого дома.
«Суть дела в том, что мы будем поддерживать и укреплять наши жизненно важные альянсы в рамках нашей стратегии сдерживания и предотвращения усиливающейся враждебности, которую мы наблюдали в последние годы со стороны северокорейского режима», – заявил советник Белого дома Стивен Миллер, выступая по телеканалу Fox News.
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