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Белый дом: США поддержат союзников в случае враждебных действий Пхеньяна

Стивен Миллер

Стивен Миллер

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Об этом заявил советник президента Трампа Стивен Миллер

США привержены безопасности своих союзников в Тихоокеанском регионе и будут поддерживать их в случае любых враждебных действий со стороны Северной Кореи, подчеркнул в воскресенье представитель Белого дома.

«Суть дела в том, что мы будем поддерживать и укреплять наши жизненно важные альянсы в рамках нашей стратегии сдерживания и предотвращения усиливающейся враждебности, которую мы наблюдали в последние годы со стороны северокорейского режима», – заявил советник Белого дома Стивен Миллер, выступая по телеканалу Fox News.

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