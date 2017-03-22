Российские войска направились в район Сирии, обстреливаемый турками

Российские силы направились в контролируемый курдами район на северо-западе Сирии, который в среду подвергся обстрелу со стороны Турции. Об этом сообщил представитель курдских «Отрядов народной самообороны» Редур Кселил.

«Российские силы направились в район Джандарис, который обстреливают турки», – сказал Кселил, добавив, что речь идет о тех же российских силах, которые ранее на этой неделе были размещены в контролируемом курдами районе Африн.

По данным ОНС, российские силы были размещены в районе Африн в рамках соглашения, предусматривающего обучение бойцов. Россия заявила, что в Африне размещен филиал ее «центра примирения», который обсуждает локальные перемирия в Сирии.