Госдепартамент: США не поставляют ПЗРК сирийским повстанцам

Госдепартамент заявил во вторник, что США не поставляют переносные зенитно-ракетные комплексы сирийской оппозиции. Ранее в тот же день Россия заявила, что решение Вашингтона ослабить ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам откроет возможность поставлять им ПЗРК, что будет представлять прямую угрозу для российских сил в Сирии.

«В действительности мы не предоставляем никаких ПЗРК… сирийской оппозиции, – сказал представитель Госдепартамента Марк Тонер. – Мы уже видели подобные высказывания – наша позиция по поводу ПЗРК не изменилась – мы глубоко обеспокоены тем, что оружие подобного типа может попасть в Сирию».

В Госдепартаменте отреагировали на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая обвинила администрацию Обамы в попытке осложнить будущему президенту Дональду Трампу ведение дел на международной арене, а также в готовности поставлять сирийской оппозиции переносные зенитные ракетные комплексы.

«Это не новое обвинение, прозвучавшее из их уст, – факт состоит в том, что мы не обеспечиваем сирийскую оппозицию никакими переносными зенитными ракетными комплексами», – сказал Тонер.