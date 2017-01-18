Мексика: стрельба в американском колледже

Студент открыл огонь в американском учебном заведении на севере Мексики, серьезно ранив двух других студентов и преподавателя, сообщил официальный представитель местных властей. Подтвержденной информации о погибших нет. Местные СМИ ранее сообщили, что в результате инцидента погибли 3 человека.

По словам официального представителя органов безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фаси, студент зашел в здание с оружием и открыл огонь. Он назвал инцидент «беспрецедентным».

«На этом видео показано, как несовершеннолетний достает оружие, стреляет в учителя и в другого ученика, – сказал Фаси в интервью местному телевидению. – Он пробыл там некоторое время, наставив оружие на других студентов, а несколько минут спустя открыл огонь. Мотивы пока неизвестны».

По телевидению было показано, как к колледжу Colegio Americano del Noreste, расположенному к югу от промышленного города Монтеррей, подъехала полиция и скорая помощь.

Информации о национальности пострадавших пока нет.