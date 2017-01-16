В США отмечают День Мартина Лютера Кинга

В понедельник сотни людей собрались в церкви Мартина Лютера Кинга-младшего в Атланте по случаю дня памяти убитого лидера движения за гражданские права.

Памятные мероприятия в честь лауреата Нобелевской премии мира, которому в воскресенье исполнилось бы 88 лет, проходят на фоне недавних скандальных высказываний избранного президента Дональда Трампа о другом борце за гражданские права – конгрессмене-демократе Джоне Льюисе, который в 1965 году вместе с Кингом принимал участие в протестном шествии в Сельме, штат Алабама, и был избит полицией.

Политические высказывания нередко звучат во время службы в баптистской церкви, где проповедовал Кинг, погибший в 1968 году в возрасте 39 лет.

Трамп в выходные написал в «Твиттере», что округ Льюиса, расположенный в самом сердце Атланты «находится в жутком состоянии и распадается на части (не говоря уже о засилье преступности)».

«Одни разговоры – никаких действий и результатов. Печально!» – написал Трамп после того, как Льюис обещал бойкотировать его инаугурацию. В пятницу конгрессмен заявил в эфире канала NBC: «Я не считаю избранного президента легитимным президентом». Он также заявил, что считает реальным вмешательство России в ход президентских выборов.

Трамп выиграл выборы, получив меньше голосов среди афроамериканцев и латиноамериканцев, чем любой из президентов за последние 40 лет: по данным опросов, в этих сегментах электората за него проголосовали лишь 8 и 28 процентов избирателей соответственно.

Среди выступающих на сегодняшней церемонии в Атланте – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты и нередко критикующий Трампа, а также младшая дочь Мартина Лютера Кинга – Бернис Кинг.

Главный выступающий – католический священник и активист из Чикаго Майкл Пфледжер.

В день Мартина Лютера Кинга, который является федеральным праздником, принято занимать общественно-полезной работой. В прошлом году в этот день семья президента Обамы упаковывала книги для школьников.

День рождения Мартина Лютера Кинга