Трамп и Путин, возможно, встретятся до саммита «Большой двадцатки»

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на Кремль сообщило об обсуждении возможности встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным до июльского саммита «Большой двадцатки», однако пока никакой конкретной информации нет.

Ранее два лидера никогда не встречались, однако оба заявляли, что хотели бы наладить отношения между США и Россией, достигшие рекордного обострения со времен «холодной войны» после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, что администрация США подвергается давлению из-за разговора, который состоялся между советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом в США Сергеем Кисляком еще до инаугурации Трампа.

Высокопоставленные представители Белого дома в минувшие выходные проводили проверку контактов Флинна в попытке установить, действительно ли он обсуждал с Кисляком возможность снятия санкций после вступления Трампа в должность, что может считаться нарушением закона, запрещающего частным лицам вмешиваться в вопросы внешней политики.

Отвечая на вопрос об этом на пресс-конференции в понедельник, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопроса о снятии санкций.

«Естественно, любой посол информирует центр обо всех своих контактах, поэтому информация идет. Но, безусловно, мы никак не хотели бы комментировать какие-то внутренние дискуссии, которые ведутся в Вашингтоне», – сказал Песков.

Тем временем, как сообщает Reuters со ссылкой на представителей МИДа РФ, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, вероятно, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.